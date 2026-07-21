瑞儀減資 8/24換發新股

背光模組大廠瑞儀（6176）今年辦理現金減資，昨（21）日公告減資換發股票基準日，預計8月24日換發新股票上市買賣。

瑞儀規劃減資2.5元，減資比率為25%，資本額將由46.49億元降至34.87億元，以優化資本結構、提升股東權益報酬率（ROE）與每股純益。

瑞儀2025年獲利大幅衰退，董事會現金減資25%以彌補股利縮水。瑞儀董事長王昱超表示，近年透過併購推動三大新事業轉型，2026年是關鍵打底期、2027年進入良率爬坡階段，預估2028年新事業可望貢獻營收占比達20%至25%，成為支撐中長期成長的重要動能。

瑞儀車載背光模組產品近兩季皆維持約30%至40%的成長動能，預期車載與美系筆電產品將成為背光模組本業重要成長引擎。