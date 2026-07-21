仁新子公司新藥報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

仁新（6696）昨（20）日代子公司Belite Bio, Inc公告，旗下LBS-008（Tinlarebant）口服新藥針對青少年斯特格病變全球臨床三期試驗，繼主要療效指標達標後，再獲得次要療效指標正向數據。

Belite於2026年7月18日舉行的美國視網膜專家學會（ASRS）2026年會，以口頭報告方式發表此項最新數據。

仁新指出，Belite先前已向美國食品藥物管理局（FDA）完成新藥查驗登記申請（NDA）滾動式送件（Rolling Submission）。本次於2026 ASRS年會公布的最新臨床數據，進一步支持Tinlarebant療效與作用機轉的一致性，亦有助於強化其成為全球首款獲准治療STGD1藥物的競爭優勢。

本次發表的次要療效數據，重點揭露了評估有毒代謝物雙維甲酸（bisretinoids）累積的重要指標－定量自發熒光（quantitative autofluorescence, qAF）分析結果。受試者接受Tinlarebant治療於第25個月時，其qAF數值相較基線維持穩定，僅微幅下降約2%；相較之下，安慰劑組則較基線增加約20%，展現試驗組與安慰劑組呈現顯著差異。

NDA FDA 視網膜

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