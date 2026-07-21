普生前進曼谷 秀檢測設備

普生（4117）近日參與2026曼谷世界健康博覽會（World Health Expo Bangkok, WHX 2026），重點亮相旗下新一代「CLIA化學發光免疫分析系統」以及「AIO全自動化核酸檢測分析系統」等多項檢測設備與試劑。

普生表示，此次參展旨在深化東協市場布局，期盼藉由展示高通量、全自動化的精準醫療解決方案，進一步拓展並深化泰國、馬來西亞等東南亞市場經銷商、醫療院所及大型檢驗所的實質業務合作商機，為海外營運增添新動能。

普生指出，隨著全球大健康、預防醫學及精準醫療需求持續升溫，醫療檢測市場已由過去單次健檢、單項檢測，逐步朝癌症早篩、慢性病風險追蹤、長期健康管理及醫療院所自動化檢測方向發展。