聽新聞
0:00 / 0:00

台睿抗癌藥布局邁步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台睿（6580）雙軌布局抗癌藥物，總經理簡督憲昨（21）日表示，抗癌新藥CVM-1118於中國進行的肝癌二期臨床試驗已順利啟動，首批六位受試者已完成入組。

另外，台睿開發抗體藥物複合體（ADC）新型Payload（載體藥物）CVM-1125，已與三家國際藥廠簽保密協定，未來有望助攻這些國際藥廠開發各自的ADC藥物。

簡督憲表示，CVM-1118於中國進行的肝癌二期臨床試驗，為單臂、開放性臨床試驗，旨在評估CVM-1118合併PD-1免疫檢查點抑制劑「信迪利單抗注射液」及經導管肝動脈化學栓塞術，治療不可切除、非轉移性中期肝癌患者之療效、安全性及藥物動力學特性，預計於中國多家醫學中心收納40位受試者。

台睿指出，目前已有多家中國臨床研究中心同步投入病患篩選與收案，隨著更多試驗中心陸續完成啟動並加入收案，預期將進一步提升整體收案速度，加速CVM-1118於肝癌適應症之臨床開發。

肝癌

延伸閱讀

台睿雙軌布局癌藥…大陸肝癌藥完成首批收案 新世代ADC獲國際藥廠關注

婦人深夜肚子劇痛 肝癌破裂大量出血鬼門關前救回

B肝患者易失聯 專家籲建立基層照護SOP

仁新子公司 Belite 於 ASRS 發表 LBS-008臨床三期次要療效指標結果

相關新聞

南亞科攻客製化 DRAM

南亞科（2408）強攻AI推論帶來的記憶體新商機，資深副總經理吳志祥昨（21）日表示，正積極投入客製化高I／O DRAM（UWIO DRAM）與3D IC堆疊技術，將成為公司另一成長引擎。

集雅社打造新成長曲線

精品家電通路商集雅社（2937）看好企業空間升級與商用不動產交易熱絡，一站式購足服務擴至企業專案市場。旗下集盛電器近期完成企業廠辦整合案，隨著商辦及廠辦需求升溫，商用工程將成百貨零售外的第二條成長曲線。

達運強攻生醫新事業

達運 （6120）採取雙軸並進經營策略，在光電本業提升營運效率、改善品質及獲利能量；新事業布局包括擴大投資與更多合作機會。

敍豐砸4.85億購地擴廠

高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485）昨（21）日公告，董事會授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜，將以約4.85億元購買華大毛紡在桃園八德區土地以擴廠。相關細節將在實際簽約後另行公告，購買土地主要是因應公司營運需求及長期之發展規劃。

攸泰看好2026年下半年營運

強固電腦廠攸泰科技（6928）昨（21）日舉行法說會，展望後市，看好下半年營運優於上半年，主要成長動能來自子公司E3D，海事及衛星應用則維持持平看法。隨著E3D業績貢獻擴大，整體毛利率有望增長。

寰聖訂單看到2027年

長園科旗下寰聖（7936）昨（21）日登錄興櫃，終場收參考價18元。展望後市，寰聖看好今年訂單需求強勁，目前在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠UPS電池模組等，接單能見度已經看至2027年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。