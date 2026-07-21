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台睿抗癌藥布局邁步
台睿（6580）雙軌布局抗癌藥物，總經理簡督憲昨（21）日表示，抗癌新藥CVM-1118於中國進行的肝癌二期臨床試驗已順利啟動，首批六位受試者已完成入組。
另外，台睿開發抗體藥物複合體（ADC）新型Payload（載體藥物）CVM-1125，已與三家國際藥廠簽保密協定，未來有望助攻這些國際藥廠開發各自的ADC藥物。
簡督憲表示，CVM-1118於中國進行的肝癌二期臨床試驗，為單臂、開放性臨床試驗，旨在評估CVM-1118合併PD-1免疫檢查點抑制劑「信迪利單抗注射液」及經導管肝動脈化學栓塞術，治療不可切除、非轉移性中期肝癌患者之療效、安全性及藥物動力學特性，預計於中國多家醫學中心收納40位受試者。
台睿指出，目前已有多家中國臨床研究中心同步投入病患篩選與收案，隨著更多試驗中心陸續完成啟動並加入收案，預期將進一步提升整體收案速度，加速CVM-1118於肝癌適應症之臨床開發。
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