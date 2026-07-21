高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485）昨（21）日公告，董事會授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜，將以約4.85億元購買華大毛紡在桃園八德區土地以擴廠。相關細節將在實際簽約後另行公告，購買土地主要是因應公司營運需求及長期之發展規劃。

2026-07-22 00:12