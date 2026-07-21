岳豐線材出貨 2027年放量

連接線組生產大廠岳豐科技（6220）朝多角化布局，陸續開花結果，除電源線組、網路線之外，近期更積極切入儲能設備能源線，以及工業機器人、人形機器人線材領域，其中機器人相關線材已陸續送樣並小量出貨，預計明年放量。

岳豐6月合併營收10.59億元，月增14%、年增58%，連續二個月呈年月雙增走勢，且為近23個月以來新高；第2季合併營收28.13億元，季增33.3%、年增40.6%；累計上半年合併營收48.88億元、年增14.8%，亦為近四年來同期新高。

岳豐總經理蔡瑞華指出，第2季營收回升，主要受惠於無錫廠的產能利用率顯著回升帶動。無錫廠定位已自過往美國出口基地轉型為中國內需基地，產能利用率自去年約30%顯著提升至80%，膠料生產也自東莞移轉至無錫，進一步降低成本。

受美中貿易戰與對美關稅影響，岳豐持續調整生產配置，轉移過往無錫廠產能至對美銷售關稅有利的菲律賓，目前菲律賓租用的四座廠房產能均已滿載。

而投資逾7億元規劃的菲律賓新廠，預計明年7月完工投產，新廠將以生產延長電源線及機器人線束為主，初期規劃年產值可達20億元。

目前，無錫廠發展重心為高技術門檻的工業應用，包括太陽能儲能設備線材、工業機器人監控數位線材、機械手臂專網路線，同時因應市場需求大增，公司已在無錫自建具備認證資格的實驗室，大幅縮短新品測試及上市時間。

蔡瑞華表示，岳豐目前持續研發具備供電與資訊傳輸整合功能的M8/M12規格線材，因應市場對精簡佈線的長期需求。另以機器人所需高柔性線材為例，一般要求150萬至250萬次耐彎，岳豐已成功取得250萬次耐彎認證，並朝300萬次邁進。

岳豐搶進機器人專用線材，目前正陸續送樣並小量出貨中，預估今年營收可貢獻5,000萬元，明年挑戰倍增、上看1億元以上，未來也不排除搶進無人機線材市場。