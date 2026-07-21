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中纖賣金融股 優化資產

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中纖（1718）加快資產活化腳步，近期同步調節金融股持股，累計處分華南金、台中商銀股票已挹注逾4.8億元處分利益，並將部分資金轉向布局台積電，市場解讀，中纖正透過「賣金融、買AI」策略，優化資產配置、提升資金運用效率。

中纖近期公告，7月15日至20日出售華南金11,526張，每股平均價格39.54元，交易總金額約4.55億元，處分利益2.68億元；加計先前出售3,474張、處分利益約7,347萬元，兩波合計處分1.5萬張，累積認列處分利益約3.41億元。完成交易後，中纖仍持有華南金5,889萬餘股，持股比率約0.42%；子公司久津實業持有2,330萬餘股，持股比率約0.17%。

除華南金外，中纖也持續調節台中商銀持股。公司日前董事會決議，授權處分台中商銀股票不超過13萬張；最新公告顯示，7月17日至21日已出售18,150張，每股平均價格20.31元，交易總金額約3.69億元，處分利益約7,967萬元。

雖持續出售持股，中纖仍是台中商銀重要股東，目前持有約12.6億股，持股比率20.92%；加計子公司磐亞持股5.23%、德興投資0.29%及久津實業0.17%，集團整體持股仍維持相當規模。

值得注意的是，中纖出售金融股的同時，也積極提高科技股配置。公司日前董事會通過，授權投入不超過10億元購買台積電股票，目的為資產配置及提升資金運用效益。中纖17日已公告，7月15日至17日間買進台積電170張，交易總金額約4.05億元，顯示資金已開始轉向AI與半導體相關資產。

中纖 金融股 華南金

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