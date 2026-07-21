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華德動能電巴交車 加速

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

電動巴士需求全面升溫，華德動能（2237）交車動能加速爆發，上半年交車189輛，已逼近去年全年205輛水準，全年可望挑戰300輛、續創歷史新高。隨著公司即將由興櫃轉上市，並同步擴大日本合作版圖，明年日本市場出貨規模可望明顯放量，海外布局將成新成長引擎。

華德動能昨（21）日公告初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價，每股暫定承銷價30元，在國內電動巴士市場持續擴大、交車進入高峰之際，由興櫃轉上市，市場看好公司將受惠電動巴士政策商機與海外布局同步發酵。

華德動能今年營運明顯升溫，上半年交車189輛，已達去年全年交車量九成以上，全年交車目標挑戰300輛，可望再寫新高。受惠交車放量，上半年稅後純益2.51億元，年增572%，每股純益（EPS）2.08元，獲利成長幅度遠優於去年同期。

華德動能目前累計量產電動巴士已接近1,000輛，交車遍及全台12個縣市，穩居國內電動巴士領導廠商。自2020年示範期至2025年推廣期，公司已有七款車型通過交通部補助計畫資格審查，產品線持續擴充，市占率亦居國內第一。

在產品升級方面，華德動能新推出的350度電雙槍快充車型，兼具大容量電池與快速補電能力，每15分鐘可補充約60度電、30分鐘可充入125度電，可滿足長、短途混合調度需求，進一步提升產品競爭力。

市場看好，隨著政府推動2030年前市區公車全面電動化，未來每年可望釋出約1,400輛電動巴士需求，產業成長趨勢明確，也將持續挹注華德動能營運動能。

除深耕台灣市場外，華德動能近年也積極提高海外營收占比。目前台灣市場仍占整體營收近九成，但公司已成功切入日本電動巴士市場，並維持約15%的市占率。為擴大供貨能力，近期規劃增加日本代工合作夥伴，預計明年起供貨規模將明顯放大，日本市場有望成為下一波重要成長動能。

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