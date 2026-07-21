百和接單看增 動能升溫

鞋材大廠台灣百和（9938）營運動能持續升溫，在國際運動品牌拉貨回溫、新產能陸續開出，以及非鞋材市場布局發酵帶動下，全年營運向好，隨著印尼、越南新廠效益逐步顯現，2027年成長動能也提前受到關注。

法人指出，全球運動用品市場需求逐步回溫，HOKA、ASICS等高成長品牌持續擴大市占，帶動鞋材需求穩健成長，加上Adidas、New Balance等客戶拉貨逐步改善及國際賽事帶動運動鞋備貨需求，均有助百和接單回升，營運已逐漸走出低谷。

除既有鞋材本業外，百和近年積極推動產品多元化，將技術延伸至醫療復健、軍工抗彈材料、3C電子配件及外骨骼機器人等新興應用，降低對單一運動品牌及鞋類市場的依賴，持續提升產品附加價值。

海外產能布局也是未來成長的重要支撐。印尼四期廠已完工，新增織帶、鞋帶及鬆緊帶產能，整體產能可望提升約25%；越南二期新廠則持續建置中，預計明年起逐步放量，整體產能有望增加逾五成，成為集團未來幾年的主要成長引擎。

台灣方面，彰化和美染整廠擴建完後已投產，產能提升約50%，可望強化集團一條龍製造能力。