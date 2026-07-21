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上緯強攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上緯投控董事長蔡朝陽。上緯投控／提供
上緯投控董事長蔡朝陽。上緯投控／提供

上緯投控（3708）積極卡位機器人供應鏈，旗下上緯新材料近期接連宣布攜手藍思科技，打造首期萬台級人形機器人量產基地，並推出首款個人機器人及成立AI子公司，顯示集團定位已從材料供應商，轉型升級為機器人生態系的重要一員。

除了鎖定中國人形機器人產業高速成長的紅利，上緯也透過旗下子公司上緯智聯，跨足AI與機器人領域，建構全新的業務與技術布局。法人指出，上緯新材與上緯智聯未來將扮演「先進材料供應」與「智慧系統整合」的上下游相輔相成角色。

上緯持有20%股權的上緯新材，此次在「2026世界人工智能大會」期間，與藍思科技子公司藍思智能機器人（長沙）公司簽約，達成首期規劃萬台級機器人的產線合作。

上緯新材主要聚焦消費級個人機器人規模化量產賽道，持續擴充產能布局、優化精密智造流程，依託啟元T1、Q1兩大產品體系，穩步推進大批量、標準化的產業化交付建設。

據了解，藍思智能機器人此次與上緯新材合作，雙方將圍繞機器人精密零部件加工、關節模組生產、整機組裝等智造環節開展深度協同合作，穩步推進機器人產能落地與量產交付工作。

法人指出，上緯新材不再只是提供材料，而是直接參與機器人量產體系建置。這代表公司角色已由傳統材料供應商，進一步延伸至機器人製造供應鏈的重要環節。

除了量產合作之外，上緯新材也同步推出首款個人機器人「啟元Q1探索者版」，並成立AI子公司，營業項目涵蓋人工智慧硬體、AI平台、軟體開發及技術服務。

法人分析，上緯出售上緯新材59.21%股權，引進智元機器人體系成為策略股東，但並未完全退出，而是保留20%股權。這代表公司雖由控股股東轉為財務投資人，仍保有參與未來成長的機會。

隨著智元機器人體系加速整合產業資源，上緯新材在人形機器人供應鏈的重要性也同步提升，未來若企業價值持續成長，上緯亦有望透過轉投資分享成果。

至於上緯智聯，已推出具身智能機器人系列「台智寶（TaiiBOT）」，主打人機互動與多元場域應用；同時在台北內湖成立全台首座「上緯智聯機器人應用中心」，作為推動在地應用與產業交流的重點據點。

上緯 機器人

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