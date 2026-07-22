攸泰看好2026年下半年營運

強固電腦廠攸泰科技（6928）昨（21）日舉行法說會，展望後市，看好下半年營運優於上半年，主要成長動能來自子公司E3D，海事及衛星應用則維持持平看法。隨著E3D業績貢獻擴大，整體毛利率有望增長。

攸泰今年上半年營收9.42億元，年減17.9%。攸泰表示，上半年營運表現不如預期，主因近兩年海事營收明顯下降，但不代表海事產業景氣不好，仍穩健發展。首季營收5.48億元，季增61%，毛利率提升至28%，較去年同期26%增加2個百分點，營收較前季回升，反映部分專案依進度交付及產品出貨節奏改善，年減10.4%主要受客戶拉貨節奏、新舊產品轉換及專案交付時程影響。

攸泰指出，上半年海事業務看起來還沒有明顯改善，但至少新客戶產品線已經開出、並有5個以上專案，對公司未來3~5年可基本保底，可望成2026年下半年到2027年穩定持續發展契機。展望後市，攸泰指出，第2季營收為谷底，隨著E3D新專案開始陸續發酵，看好下半年營運將會優於上半年。

美國子公司E3D納入合併報表後，持續挹注集團營收，帶動營收來源及應用結構朝更多元化方向發展。攸泰表示，美國子公司除挹注集團營收外，更重要的是協助建立北美在地製造、技術服務及客戶支援能力，進一步強化集團北美市場布局，逐步發揮北美平台效益。

攸泰指出，目前已依客戶需求逐步導入北美在地生產，有助提升產品交付彈性、供應鏈韌性及在地服務效率，並因應客戶供應鏈在地化需求，持續提升整體市場競爭力。

在長期技術布局方面，攸泰已經通過進駐沙崙智慧綠能科學城AI產業專區申請，目前正進行場域建置及相關規劃。未來將以AI園區作為AI、無人系統及高可靠度關鍵任務應用的研發與驗證基地，逐步推動技術研發、測試驗證及應用場域建置。