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網家、富邦媒 搶防曬商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

暑假是旅遊旺季，但氣象署連續發布高溫特報，電商也搶一波旅遊與防曬商機。網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物先前消費數據統計，面對高溫與紫外線雙重夾擊，相關防暑商品「防曬外套、涼感濕巾、降溫噴霧」等隨身降溫三寶銷售熱度近期顯著上升，「防曬」關鍵字搜尋量較6月成長兩成。

PChome指出，近期「涼感噴霧」搜尋量較上月暴增近八倍，冰絲機能衣與抗UV傘銷量也呈現雙位數成長。另外，暑假旅遊旺季掀起攝影裝備升級潮，隨拍即出的數位相機銷量年增近一倍，熱門產品包括搭載三軸穩定系統的 DJI OSMO POCKET 4P VLOG套裝，以及各類旅拍神器。

富邦媒旗下momo購物網統計，站內「防曬」關鍵字搜尋量快速攀升，單周突破20萬次；消費者選購需求也從單純防曬，轉向兼具修護、潤色、遮瑕與清爽膚感的高機能產品。

momo觀察。今年防曬市場吹起「邊防曬、邊護膚」風潮，許多品牌將修護精華與抗光老化科技加入防曬產品，消費者也不再只看防曬係數，而是兼顧保養功能、使用膚感與快速上妝等功能。

網家 高溫 氣象署

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