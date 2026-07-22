順達、AES花旗喊買進

花旗證券近日舉辦一場聯合投資人電話會議，討論BBU（電池備援模組）產業發展趨勢。花旗指出，台系BBU廠順達（3211）、AES-KY有機會從日廠手中搶奪市占，因此均建議「買進」，目標價分別上看800元及1,680元。

花旗指出，根據投資人反饋，市場對BBU主題表現出濃厚興趣，特別是考量到AI機櫃功率密度提升、機櫃級備用電源採用率增加，以及BBU產品單價與價值大幅提升的潛力等因素，更是對台廠抱持正面且建設性看法。

花旗表示，日系BBU大廠松下，鑑於其專利的電池芯技術、廣泛的產品組合、以及與CSP（雲端服務提供者）長期建立的合作關係，似乎處於有利地位，預期能繼續保持領先的整合解決方案提供者地位。

儘管松下仍是市場強大競爭者，但隨著市場規模擴大，其主導地位可能會面臨壓力。花旗認為，由於CSP大廠通常傾向供應商多元化，以保障供應安全、提升議價能力並建立認證備援。

台廠如順達、 AES-KY目前市場份額均小於10%，顯示仍有成長空間，加上台廠可透過PSU（電源供應器）廠合作夥伴進入CSP平台，暗喻有從松下手中搶奪市占機會。

花旗認為，台灣供應商並未試圖複製松下垂直整合的商業模式，相反的，台廠競爭優勢在於電池模組整合、安全驗證及與PSU廠商的緊密合作。隨更多CSP大廠採取第二供應源策略，台灣供應商已在模組層級獲得市占率的機會。

花旗說，根據調查顯示，不同產品世代價格動態有所差異。成熟的3kW和5kW BBU 競爭日益激烈，定價能力有限；然而，包括8kW、12kW和25kW在內更高功率的 BBU產品，則繼續受益於更高的認證門檻、更高的工程複雜度及有限的合格供應商數量。因此，花旗認為，未來產業獲利能力，將取決於工程能力和系統整合，而非單純的電池芯成本。