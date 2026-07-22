集雅社打造新成長曲線

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

精品家電通路商集雅社（2937）看好企業空間升級與商用不動產交易熱絡，一站式購足服務擴至企業專案市場。旗下集盛電器近期完成企業廠辦整合案，隨著商辦及廠辦需求升溫，商用工程將成百貨零售外的第二條成長曲線。

集雅社指出，集盛電器深耕商用工程，提供商用空調與視聽設備統包服務。以家電規劃師直接與室內設計團隊及工程單位協作，統整空間條件、品牌選配與設備需求並提供整體方案，對接商辦、廠辦與展示空間等B2B場域，降低溝通成本並提升執行效率。

集雅社說明，企業客戶規劃視聽設備與商用空調時，重視整體規劃、施工協調與系統整合，客製化服務與純電商相比有結構性差異。

根據全球商業不動產服務機構仲量聯行出具的報告，今年第1季台灣商用不動產與土地交易總額達1,329億元，年增18%。法人看好，隨著相關市場熱絡，可望帶動商用設備整合需求，助攻集雅社業績。

法人分析，集雅社以百貨精品家電為核心，受惠高階家電換機潮、節能補助及高端消費支撐，建立服務型通路優勢。隨著商用工程挹注，代表成功跨足企業空間領域，展現成長潛力，亦有助拓展高客單價訂單，提升營收多元性與長期獲利能力。

基本面方面，集雅社6月合併營收4.62億元，月減7.4%，年增20.64%；累計上半年合併營收26.2億元，年增11.6%。集雅社昨天股價漲0.05元、收47.6元。

集雅社

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