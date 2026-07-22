圓展（3669）昨（21）日宣布，挾AI影像整合實力，跨界商用無人機市場，並將研發重心鎖定在價值鏈最高端的「AI視覺大腦」。

圓展表示，全球無人機市場正迎來爆發性成長，其中，硬體設備與視覺軟體，已成為產業轉型的新藍海，該公司透過既有專業鏡頭技術與邊緣AI（Edge AI）演算法，全面搶攻商用無人載具商機。

圓展總經理郭昱廷表示，圓展在AI影像市場深耕多年，練就出的Edge AI運算與影像調校實力，正是無人機跨界升級最需要的「智慧之眼」，不僅幫圓展既有影像專業加分，更能透過技術授權跟跨業聯手，幫助相關產業提供下一個成長動能。

圓展表示，在商用無人機藍海中，該公司聚焦兩大最具產值與成長潛力的核心應用，包括工業與基礎設施巡檢，以及在智慧倉儲與無人室內物流應用。

圓展舉例，傳統電網、管道巡檢成本高且具危險性，市場正加速導入「自動對接站」進行遠端巡檢，但高空強風常導致畫面模糊，該公司將精密PTZ機械控制應用於無人機雲台，結合獨家AI抗震演算法，即便在高空強風晃動下，仍能透過高倍率光學變焦，精準捕捉裂縫與漏油，協助企業有效降低成本。

智慧倉儲與無人室內物流應用方面，當前缺工潮推動黑燈倉庫（Dark Warehouse）全自動化，但無人機在微光環境下的辨識率一直是技術瓶頸。圓展透過多年研發專業鏡頭累積的低光源降噪與AI物件辨識技術，讓無人機在昏暗的高空，仍能精準辨識條碼、OCR字母與貨架異狀，大幅提升盤點效率。

圓展強調，該公司在AI影音解決方案已奠定深厚根基，此次憑藉高技術壁壘的Edge AI技術跨足商用無人機市場，不僅成功將既有的核心技術延伸至全新高成長領域，更將轉化成為未來推動營收與獲利成長的關鍵新引擎。