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福邦證法說會／上半年自結EPS 1.06元 明年現金股息有望再創歷史新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

福邦證（6026）21日召開法說會，上半年自結EPS達1.06元，較去年同期成長逾2倍，每股綜合損益更高達1.82元。福邦證董事長黃炳鈞表示，以台股上市櫃公司基本面表現及政經局勢研判，下半市台股應該尚有高點可期，估計下半年業績仍將持續走揚，明年配發今年度的盈餘分配，現金股息可望再創歷史新高。

福邦證券今年配發現金股息1.3641元，創歷年新高（不含股票股利部分）；今年上半年業績大幅成長，上半年自結營收約8.77億元，年增率1.87倍、自結稅後淨利4.19億元，年增26.25倍、自結綜合損益7.19億元，年增率21.33倍；每股綜合損益1.82元。

黃炳鈞表示，以上半年的業績表現，承銷、股代、經營、自營等4個領域均有斬獲，而台股近期雖處高檔震盪，預計整理過後，第4季仍有高點可期，在上半年的業績打底之下，全年業績肯定優於去年，明年現金股息水準，也可望優於今年的1.3641元，有機會不低於1.5元。

福邦證 股息 台股

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