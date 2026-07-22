集邦最新報告預測 NAND 供需吃緊 2027年改善

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日發布最新報告，預期受惠於AI需求爆發推升資料存儲需求，加上大廠產出有限，今年儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場供應將緊缺。隨著供應商提升製程、整體供給位元增速未見放緩，供需緊繃狀況可望於2027年下半年獲得改善。

法人指出，NAND市場動態，高度牽動威剛（3260）、十銓、群聯、點序等相關台廠後市營運。

集邦表示，2026年由於記憶體大廠現有廠房空間有限，以及優先提高DRAM產能的策略，主要透過製程升級滿足市場對NAND晶片的需求。放眼2027年，廠房空間吃緊的挑戰仍然存在，預期韓、美、日系業者將延續升級現有製程，或擴大部分廠區的投產規模，以增加市場供給量；陸系業者則隨著新生產設備陸續移入，產能顯著提升，於整體NAND晶片位元產出占比也將提高至近19%。

從需求面觀察，2026下半年英特爾、超微新世代平台出貨發酵，預估帶動全年伺服器出貨量年增17%；2027年代理型AI（Agentic AI）應用落地，市場對通用型伺服器建置需求不墜。

集邦預期，由於伺服器CPU出貨瓶頸將較2026年明顯改善，記憶體料況供應也因長期協議（LTA）變得穩定，評估2027年整體伺服器出貨年增幅度將再擴大。

集邦分析，即便目前伺服器對NAND晶片的位元需求占比已逾40%，智慧手機、筆電合計占比尚有近40%，對整體需求仍有關鍵影響力。從存貨結構來看，目前原廠水位仍偏低，模組廠則因消費市場疲軟不振，導致庫存上升，但其他買家的庫存仍在可控範圍內。