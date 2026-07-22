金益鼎2026年拚績增兩成

受惠AI浪潮帶動科技大廠產能滿載，產線汰換與報廢需求強勁，金益鼎（8390）營運表現亮眼。隨著西濱二廠擴增產能陸續到位，高毛利廢IC與貴金屬回收比重拉升，及下半年太陽能板回收業務進場，法人看好，金益鼎今年業績將逐季走揚，全年營收可望年增兩成。

金益鼎指出，受惠AI伺服器推升多層板PCB需求，板材金屬含量顯著提高，大幅優化毛利結構。目前進料來源與PCB產業高度連動，PCB客戶占總進貨比重達五成以上，隨著報廢量增加帶動動能走強；配合與國際品牌商直接合作的保稅報廢長約訂單增加，進一步挹注高毛利服務收入。

太陽能板回收業務方面，金益鼎透露，預計下半年將有2,000噸至3,000噸的案場廢板開始處理。該業務採用收取處置服務費，並保留拆解後的鋁框與銀等殘值進行銷售的商業模式，加上國內待處理總量龐大，隨著廢板陸續進場，將為下半年營運動能增添新支撐。

金益鼎說明，目前廠內人力與後續處理產能維持滿載，整體稼動率持續維持在八至九成高檔。