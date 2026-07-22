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宏碁美國 PC 市場報捷
宏碁（2353）衝刺美國市場報捷。市調資料顯示，宏碁第2季在美國PC市場以7.2%市占率居前五大，展現穩健的市場競爭力。
另外，宏碁第2季於美國市場年成長率達12.8%、季增率44.7%，皆位居前五大品牌之首，反映宏碁持續深耕美國市場的策略成效，進一步擴大市場影響力。
宏碁表示，該公司在美國市場成長，主要受惠於零售與商用通路穩健表現、營運與出貨能力有效發揮，進而帶動高階Swift筆電、Nitro電競系列與主流Aspire筆電等產品銷售動能。
其中，於Amazon Prime Day的銷售表現尤為亮眼，年成長率達216%，創近四年來最佳Prime Day銷售成績， Chromebook銷售年成長率更達75%。
宏碁強調，持續透過多元化產品組合滿足消費者、商務及教育等不同市場需求，並積極擴展AI PC產品布局，呼應市場對高效能、AI應用與彈性使用情境的需求，進而強化於美國市場的競爭優勢。
業績表現方面，宏碁6月營收278.18億元，月增6.3%，年減3%；第2季營收852.96億元，季增17.8%，年增28.2%；上半年營收1,577.27億元，年增23.4%。
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