宏碁美國 PC 市場報捷

大立光（3008）昨（21）日公告斥資5.61億元，取得台中南屯區土地與建物，藉此整合原有廠區，以因應未來擴產需求。這是大立光近一個月來，第二次出手購地，外界預期，應是為了未來共同封裝光學（CPO）新業務產能所需。

2026-07-22 00:45