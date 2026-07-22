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華新科、鈺邦6月獲利帶勁

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠華新科（2492）、固態電容業者鈺邦遭列注意股票，昨（21）日同步應主管機關要求，公告自結6月稅後純益各為7.17億元、1億元，都較去年同期倍增以上成長，反映被動元件市況熱絡，單月每股純益分別為1.48元、1.13元。

華新科自結6月獲利7.17億元，年增112.76%，一個月就賺首季稅後純益8.2億元約87%，凸顯出貨價量俱揚態勢。

展望後市，華新科總經理曾明燦先前表示，訂單動能持續往上，今年資本支出將提升三倍進行擴產。此外，基於成本、產能限制、市場行情等因素考量，本季與下季都將與直接客戶議價，調整晶片電阻、部分積層陶瓷電容（MLCC）產品價格，以反映成本。

華新科認為，AI基建只是帶動被動元件需求的第一波，預期缺貨潮或將延續至2027年以後。

華新科基本面出色，6月23日盤中股價一度衝上波段高點645元，之後受大盤重挫影響同步回檔，昨天收盤價273元，下跌4元，波段跌幅超過57%。

鈺邦自結6月稅後純益約1億元，年增117.3%，單月獲利已是首季一整季約54%，每股純益1.13元。鈺邦先前股價一度衝上483.5元，之後因大盤重挫回檔，昨天收盤價245元，上漲6.5元，波段跌幅近五成。

鈺邦規劃擴增台灣與泰國產能，預計2026年V-Chip（晶片型導電高分子固態電容）月產能將提升至1.2億顆，CAP（晶片型固態電容）提升至1億顆，SMLC（晶片型疊層電容）則增至2,000萬顆。

展望後市，法人看好受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求爆發，加上GPU功耗攀升，市場對高階固態電容需求激增，鈺邦中長期營運可期。

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