世足賽落幕，由西班牙睽違16年再次奪冠，並掀起收視熱潮，中華電（2412）昨（21）日公布本屆世足賽期間MOD、Hami Video付費會員最高同時上線、瀏覽次數，訂閱數都刷新上屆紀錄，天數型方案訂閱較上屆成長4.9倍。

中華電信Hami Video訂閱戶已經達到「百萬戶」規模，加上MOD用戶突破300萬戶，日前中華電信已經多次預告，Hami Video、MOD轉播世足賽，帶起收視熱潮，可望推升收視率、訂閱戶及點閱率等均超越上一屆賽事，再次創下歷史新高。

中華電信昨天公布最新統計數據，本屆世足賽期間，Hami Video付費會員同時間最高上線數超越上屆逾四成，Hami Video全站累積瀏覽次數大幅超越上屆逾八成，助攻網路天數型方案訂閱數較上屆成長4.9倍，成功創下收視高峰。