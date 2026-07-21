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上奇獲利／第2季自結淨賺7,126萬元、年增64% EPS 達1.18元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

上奇（6123） 21日公布今年第2季財報，歸屬母公司稅後純益為7,126萬元，年增64%，每股純益（EPS）為1.18元。

上奇2026年第2季合併營收為10.86億元，較去年同期下滑7%。在獲利表現方面，本季營業利益為5,894萬元，年減4%；營業利益率約為5.4%。稅前淨利為1億713萬元，年增57%；歸屬母公司稅後純益為7,126萬元，年增64%，稅後淨利率為6.56%。稅後每股盈餘（EPS）為新台幣1.18元，較去年同期增長69%。

上奇集團發言人魏茂發表示，2026年第2季，企業事業群持續優化產品組合，加上部分專案受到原廠交期遞延影響，使集團整體營收較去年同期略微下滑；而由子公司昕奇雲端（7747）主導的雲端服務事業持續展現成長動能，第2季營收與獲利同步創歷史新高，對集團獲利貢獻持續提升。

整體而言，雲端服務事業獲利穩健成長，企業用戶服務事業方面，盼後續交貨順暢，提增營收貢獻；智慧列印服務事業雖未有大型設備專案交機，但數位印刷服務獲利維持穩定，增材製造（3D列印）在無人機等應用領域需求持續增加，開始接單與安排交機，亦帶動代印服務需求，後續成長動能可期。

此外，本季認列金融資產評價收益，帶動歸屬母公司稅後純益較去年同期成長64%，創近13季新高；第2季每股稅後盈餘(EPS)為1.18元，累計上半年每股稅後盈餘(EPS)為1.88元。

展望後市，上奇表示，儘管國際政經情勢多變、市場環境波動，上奇集團將持續強化營運韌性，優化業務結構，靈活調整策略布局，聚焦高成長與高附加價值業務。

在智慧製造領域，集團將持續深耕市場，聚焦3D增材製造於無人機等應用，整合設計、製造與國際資源，提供設計優化、打樣驗證到量產交付的整體服務，逐步擴大業務貢獻；在數位印刷服務方面，將掌握設備升級與產業轉型契機，持續深化客戶服務與解決方案能力；在雲端服務方面，將掌握AI、雲端及數位轉型需求持續成長的契機，並透過投資與策略性併購，穩健推進長期發展。

同時，集團亦將審慎評估跨區域合作及策略性併購機會，加速新興應用布局，持續提升整體競爭力，強化長期成長動能。

EPS 營收 新台幣

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