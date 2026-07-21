鈺邦獲利／6月自結淨賺約1億元、年增117.3% EPS 1.13元

國巨股價腰斬，受災投資者還包括建商。根據皇翔建設7月1日公告，買進國巨股票共432張，每股平均價格拉高至 1186.57元，交易總金額高達5.13億元，如今國巨的股價距離當初1200元以上的高點形同腰斬，今天雖然反彈到670元，但距離皇翔的進場價仍然很遠。

2026-07-21 15:33