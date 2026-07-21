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鈺邦獲利／6月自結淨賺約1億元、年增117.3% EPS 1.13元
固態電容業者鈺邦（6449）21日應主管機關要求，公告今年6月自結稅後純益約為1億元，年成長117.3%，單月獲利就達首季業績表現約54%的水準，每股純益1.13元。
展望後市，法人看好受惠於AI伺服器與高效能運算需求爆發，再加上GPU功耗攀升，市場對高階固態電容的需求激增，鈺邦在產能擴充及毛利率有望提升等雙動能，中長期營運可期。
業界指出，由於AI伺服器電源架構對高耐熱、高可靠度的電容需求顯著攀升，將帶動鈺邦高毛利的 V-Chip（晶片型導電高分子固態電容）及 CAP（晶片型固態電容）出貨動能看增。
為因應市場需求，公司正計畫擴增台灣與泰國產能，預計至2026年，V-Chip月產能將提升至1.2億顆，CAP提升至1億顆，SMLC（晶片型疊層電容）則增至2,000萬顆，規模放大有助挹注營收走強。
在21日大盤大漲激勵下，鈺邦股價上漲6.5元至245元，漲幅2.73%。
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