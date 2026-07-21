離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

國巨股價腰斬，受災投資者還包括建商。根據皇翔建設7月1日公告，買進國巨股票共432張，每股平均價格拉高至 1186.57元，交易總金額高達5.13億元，如今國巨的股價距離當初1200元以上的高點形同腰斬，今天雖然反彈到670元，但距離皇翔的進場價仍然很遠。

皇翔建設6月投資國巨，短進短出獲利了結賣出實現1683萬元獲利之後，皇翔建設在7月1日公告再次買進國巨股票共432張。

根據皇翔一個多月來前後三次的公告內容，在6月22日公告取得國巨共300張股票，每股平均價格為1071.91元，交易總金額約3.21億元。接著6月30日公告將上述300張國巨股票全數處分，均出售價格為1128元，交易總金額3.38億元，短線實現獲利約1683萬元。第三次公告則是7月1日加碼買進432張，比起6月22號的買進張數更多出100多張。

據了解，由於近兩年來央行的第七波選擇性信用管制措施，房市景氣下行，連建商都「由房轉股」，皇翔在業界就有相當高的代表性，皇翔手上閒置資金不少，需要提高資金運用效率，因此大舉投資台股，其他投資標的還包括旺宏、聯發科、南亞科等個股。