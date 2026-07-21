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攸泰科技法說會／E3D帶動 看好下半年營運優於上半年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

強固電腦廠攸泰科技（6928）21日舉行法說會，說明第1季營運成果及未來營運展望，展望後市，攸泰看好下半年營運優於上半年，主要成長動能來自子公司E3D，至於海市及衛星應用則維持持平看法。此外，隨著E3D業績貢獻擴大，攸泰整體毛利率也有望跟著增長。

攸泰2026年第1季合併營收為5.48億元，較前一季成長61%；毛利率提升至28%，較去年同期26%增加2個百分點。

攸泰表示，第1季營收較前一季回升，主要反映部分專案依進度交付及產品出貨節奏改善。雖然部分應用市場仍受到客戶拉貨節奏及專案交付時程影響，但隨著高附加價值產品比重提升、產品組合持續優化，以及採購、生產與營運效率改善，整體獲利品質已逐步提升。

攸泰指出，公司近年持續由傳統工業電腦（IPC）硬體供應商，轉型為關鍵任務連結解決方案提供者，聚焦高附加價值及高可靠度應用市場，整合強固型電腦、衛星通信、無人系統及系統整合等核心能力，提供符合客戶需求的關鍵任務應用解決方案。

公司表示，現階段營運策略已由追求營收規模，逐步轉向兼顧產品組合、獲利品質及長期競爭力，相關轉型成果亦逐步反映於產品組合及營運結構。第1季毛利率提升並非來自單一因素，而是受惠於高附加價值產品及關鍵任務連結解決方案占比提升，搭配採購、生產及整體營運效率改善，共同帶動獲利能力提升。未來將持續優化產品組合，提高高價值應用比重，進一步強化整體獲利能力。

從應用市場來看，海事市場仍為公司主要營收來源，第1季受到客戶拉貨節奏、新舊產品轉換及專案交付時程影響，營收較去年同期下滑；衛星應用市場則受惠相關專案依進度交付，營收較去年同期成長約65%。此外，美國子公司納入合併報表後，持續挹注集團營收，帶動營收來源及應用結構朝更多元化方向發展。

攸泰科技表示，完成併購美國子公司後，持續推動各項整合作業，逐步發揮北美平台效益。美國子公司除挹注集團營收外，更重要的是協助建立北美在地製造、技術服務及客戶支援能力，進一步強化集團北美市場布局。目前已依客戶需求逐步導入北美在地生產，有助提升產品交付彈性、供應鏈韌性及在地服務效率，並因應客戶供應鏈在地化需求，持續提升整體市場競爭力。

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