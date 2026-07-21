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雍智獲利／6月自結稅後純益暴增217% 第2季EPS衝6.01元
半導體測試介面廠雍智（6683）21日因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公布6月自結，單月稅後純益7,300萬元，月增62%，年增217%，每股純益2.65元。隨著4至6月獲利全數出爐，雍智第2季稅後純益估達1.64億元，年增近4倍，每股稅後純益6.01元。
雍智第2季營收6.52億元，季減約2%、年增19%；稅後純益1.64億元，較首季1.69億元小幅季減約3%，較去年同期3,290萬元大增約398%，相當於翻近五倍。
第2季每股純益估約6.01元，較首季6.23元小幅下滑，但較去年同期1.21元大增。雍智去年第2季曾受到逾億元匯兌損失拖累，今年在低基期下，獲利明顯回升。
累計今年上半年，雍智營收13.16億元，年增31.6%；稅後純益3.33億元，年增147%，每股純益12.24元，已接近去年全年八成。
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