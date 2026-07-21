磐亞賣台中商銀股票 套現6,200萬元

中纖（1718）子公司磐亞（4707）20日公告，於7月15日至7月20日期間，處分同集團台中商銀15,043張股票，交易總金額3.04億元，處分利益6,200萬元。

磐亞表示，截至目前累計持有台中銀（2812）約3.26億股（326,279張），持股比率5.42%。

磐亞為中纖持股44.4%轉投資公司，主要產品為界面活性劑（EOD）、酯化（合成酯類）產品，並由母公司中纖提供EO原料，具上、下游整合縱效。業界指出，磐亞主要下游產品涵蓋工業與民生領域，可用於樹脂、聚氨酯（PU）合成，以及清洗劑、乳化劑、金屬加工、紡織染整、造紙、油墨印刷、輪胎橡膠、木材加工、農藥助劑與個人清潔護理用品等，同時也切入電子產業相關化學助劑市場。且相關產品需求穩健，在國內競爭者相對少，近年獲利表現持穩。

磐亞也在法說會上表示，公司產品近年已逐步擴大應用範圍，切入電子化學品及AI特殊應用材料等高附加價值產品。未來也規劃將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。