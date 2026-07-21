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中菲行法說會／全球供應鏈正進入新的結構性變革

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中菲行（5609）國際物流21日舉行法人說明會，以「2026 年年中供應鏈展望：從市場波動到策略機會」為主題，分享對全球供應鏈發展的最新觀察。

中菲行指出，全球供應鏈正進入新一輪結構性變革。貿易政策、地緣政治、海運供給、全球貿易流重組，以及 AI 基礎建設五項力量，正重新塑造全球貨物流向，也重新定義物流服務的價值。物流服務的競爭，已不再只是運輸效率，而是能否協助客戶因應政策變化、管理供應鏈風險、提升營運韌性，並掌握全球供應鏈重組帶來的新機會。

中菲行董事長錢文君表示，我們看到的已不只是景氣循環，而是全球供應鏈正進入新的結構性轉變。企業今天面對的不只是運價波動，而是關稅政策、地緣政治、供應鏈重組，以及 AI 投資所帶來的新挑戰。物流服務的價值，也正從運輸管理，延伸至供應鏈策略、貿易合規與風險管理。

中菲行分析，全球供應鏈正進入新的結構性變革，首先，貿易政策已成為全球物流最大的變數。美國近期持續調整 Importer of Record（IOR）管理制度、301 關稅及 IEEPA 等措施，顯示全球貿易政策正由全面性關稅，逐步走向依據不同國家、產品及企業進行更精準的管理。對企業而言，供應鏈規劃已不只是運輸成本管理，更必須將貿易合規納入核心策略。

中菲行 美國 物流

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