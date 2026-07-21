長園科旗下寰聖 21日登錄興櫃

長園科（8038）旗下寰聖（7936）21日登錄興櫃，早盤一度上攻至23.95元。展望後市，寰聖看好今年訂單需求強勁，目前在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠UPS電池模組等，接單能見度已延伸至2027年。

寰聖長期深耕鋰鐵電池（LiFePO4）模組設計與製造，儲能系統整合及能源應用解決方案，產品應用涵蓋半導體晶片廠等級UPS不斷電系統、工商儲能系統及低速電動載具等領域。

寰聖已成功切入半導體廠UPS不斷電系統、機場地勤設備、堆高機、AGV／AMR、高爾夫球車及車用啟動電池等應用市場，並持續深化與既有客戶合作關係。

受惠全球能源轉型及電力韌性需求增溫，寰聖近年營運規模穩健成長，2025年營收2.26億元，年增140%，創下近年營收新高。公司持續推動市場擴展，擴大市場滲透率，帶動今年累計前五個月營收達1.46億元，年增143%。

寰聖今年首季轉虧為盈，寰聖表示，公司目前策略為擴大營收規模，同步改善毛利率，全年朝穩定獲利目標邁進。

展望後市，寰聖董事長孫正強先前表示，目前寰聖在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠UPS電池模組及低速電動載具電池模組等領域，接單能見度已延伸至2027年。