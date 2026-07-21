創泓科技重返200元大關 下半年維持成長態勢

創泓科技（7714）今（21）日在大盤強力反彈下，再度攻上漲停，重返200元大關，更是站回所有均線。創泓科技表示，資安產品在AI的帶動下，無論是上游零組件廠商擴廠，還是AI應用所帶來的新的資安需求，都將會推升其成長力道。

創泓科技指出，隨著算力不斷增加，AI應用將百花齊放，而隨著應用越來越廣泛，自然會有新的資安需求出現，這將會是資安產品下一個爆發節點。公司表示，目前AI資安產品營收已經佔總營收的一成以上，並且下半年仍會維持高成長態勢，成為未來主要成長動能之一。

除了AI應用帶來的終端資安需求外，AI伺服器需求強勁讓許多關鍵零組件大廠加快產能擴充腳步，而新廠自然同樣需要配備相關資安設備，因此創泓科技受惠於記憶體大廠及玻璃大廠擴廠，資安產品出貨量大成長。

除資安產品外，創泓表示近日已完成無人機反制系統整合，是國內少數能夠供應完整解決方案的供應商之一，隨著無人機在戰爭中的戰略地位逐步提高，公司預期未來無人機反制系統用量將會逐步成長，進而成為營運成長的一大支柱。

警政署的「無人機區域聯防反制系統採購案」也即將於24日啟動招標，將有機會成為無人機反制系統的首個爆發節點，創泓科技表示，公司將會全力爭取拿到標案。

創泓科技6月營收為2.89億元，月增91.7%，年增122.9%，創下歷史新高。上半年累計營收10.3億元，較去年同期成長23.25%，創下同期新高。