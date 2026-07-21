荷莫茲海峽關閉 紅海的曼德海峽也要關? 貨櫃三雄同步大漲

伊朗革命衛隊周二發布聲明重申，荷莫茲海峽仍維持關閉，而由伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」也在周一宣布，對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，並封鎖其運送石油進出的曼德海峽。地緣政治問題干擾加劇，而市場需求並未轉弱，貨櫃三雄21日同步大漲，萬海（2615）盤中漲約5%，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲4%。

伊朗革命衛隊揚言，只要美國持續在區域內採取軍事行動，海峽就會維持關閉。除了荷莫茲海峽關閉，進出紅海的曼德海峽通行狀況也惡化，青年運動為報復沙烏地阿拉伯，對沙國實施海上禁運，曼德海峽是進出紅海的重要門戶，荷莫茲海峽實質封鎖後，曼德海峽戰略地位更加關鍵。

兩大海峽都陷入封鎖狀態，國際危機組織葉門問題資深分析師納吉（Ahmed Nagi）表示，青年運動與沙國的衝突影響將遠超沙烏地，並重創全球貿易。

物流業者指出，紅海危機迄今尚未解除，船舶仍須繞行好望角，紅海航線短期內難以恢復正常，使有效運力持續受到壓縮；陽明董事長蔡豐明也表示，伊朗及荷莫茲海峽後續情勢仍充滿不確定性，船公司也不會迅速恢復航經荷莫茲海峽。

兩大海峽通行問題未解決，但市場需求並未明顯轉弱，蔡豐明說，目前貨量仍維持滿艙，第3季也是傳統航運旺季，對第3季市況仍抱持審慎樂觀態度。

不過SCFI運價指數已連續下跌兩周，物流業界認為，目前運價修正屬於連續大漲後的技術性整理，主要反亞洲出口至美國的提前拉貨及搶艙效應逐漸消退。從需求面及供給面來看，遠東到美西線運價可望在每40呎櫃4,800至5,500美元高檔區間震盪，真正的考驗將落在9月之後。