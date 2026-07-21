龍頭研華領漲 工業電腦族群多檔漲停板

工業電腦（IPC）族群21日股價展開大反攻，龍頭廠研華（2395）、 樺漢（6414）、凌華（6166）、艾訊（3088）、威強電（3022）、事欣科（4916）、研揚（6579）、融程電（3416）相繼攻上漲停板，其中，研華受惠歐系外資調升目標價，激勵股價強攻漲停板，股價來到567元，上漲51元。

歐系外資表示，研華今年第2季營收優於預期，預估獲利也會優於預期。不過由於透過加班生產等方式加快產品交付，預期BB ratio不會再創新高。但這並非負面訊號。相反地，更關注專案Design-win的動能，因為這是未來六個月訂單積壓的領先指標。上修26-28年EPS至18.9元/23.3元/27.9元，以明年27xPE評價，同步升目標價。

研華今年6月營收101.23億元，月增30.9%、年增73.4%，創下新高紀錄；第2季營收261.27億元，季增28.2%、年增46.5%；累計研華今年上半年營收465.12億元，年增32.2%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙先前表示，近期雖面臨供應鏈緊俏及原物料成本波動等挑戰，然受惠於邊緣AI應用需求加速落地，客戶下單動能持續強勁。由接單出貨比（Book-to-Bill Ratio）觀察，公司整體及三大區域B/B值皆維持高檔水位，反映主要市場終端需求動能穩健，整體營運展望樂觀。