緯創股價續強 緯穎挑戰重返5,000元大關

緯創（3231）及旗下緯穎（6669）近期受惠歐系外資調升目標價，加上21日台股大盤反彈逾千點，帶動緯創、緯穎21日股價持盤攀高，緯穎大漲逾半根漲停板，盤中高點來到4,980元，試圖挑戰重返5,000元大關。

歐系外資指出，緯穎為ODM的首選，預期毛利率自4月DRAM寄售模式後獲得改善，搭配下半年AWS放量，Helios 機櫃出貨等。上修2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）至356.7/500元。以明年14xPE評價，同步升目標價。

在緯創方面，歐系外資表示，緯創第2季AI伺服器機櫃出貨量從3,900台攀升至4,300台，強勁成長抵銷筆電衰退幅度，而下半年在新款CPU伺服器以及第4季推出的VR200帶動下，伺服器營收比重有望提升至55%。

歐系外資推估，Vera CPU機櫃的新產品導入（NPI）將於第3季末啟動，全年出貨量預計達2-3千台。