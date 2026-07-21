快訊

MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

「紅霞颱風」將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

Kimi K3利空反成催化劑？SK海力士喊搶料混亂 南亞科領軍記憶體反彈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
外資指出，Kimi K3大幅降低單一Token使用成本，可能引發「傑文斯悖論」效應。 路透通訊社
外資指出，Kimi K3大幅降低單一Token使用成本，可能引發「傑文斯悖論」效應。 路透通訊社

台股21日迎來超過1,300點的反攻行情，沉寂多日的記憶體族群同步翻紅！市場原擔憂AI模型效率提升恐壓抑硬體需求，但外資與半導體巨頭紛紛釋出正面訊號，直指AI應用爆發仍可望帶動伺服器、SSD與高階記憶體需求再升溫，激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）、青雲（5386）等記憶體概念股強勢反彈。

市場近期憂心中國AI新模型Kimi K3問世後，可能因降低AI運算成本而削弱資本支出動能，引發全球科技股震盪。不過，美系外資與半導體研究機構SemiAnalysis卻提出不同觀點，認為Kimi K3不僅不是AI硬體需求的威脅，反而可能成為記憶體市場的新催化劑。

外資指出，Kimi K3大幅降低單一Token使用成本，可能引發「傑文斯悖論」效應，當AI應用門檻下降後，可能促使更多AI代理（AI Agent）快速普及，帶動Token使用量大幅增加，進一步推升伺服器DDR5記憶體與企業級SSD需求。SemiAnalysis也認為，大型AI模型運算需求仍將擴大，將同步拉升輝達GB200、GB300 NVL72等高階AI系統，以及HBM、高速互連設備的需求。

除了AI應用需求持續升溫，記憶體供需失衡也獲產業龍頭示警。SK集團會長崔泰源表示，AI浪潮正推升半導體需求，預估明年AI半導體需求將較今年成長60%至100%，整體儲存需求增幅也可達50%至60%。然而，供應端擴產速度難以跟上需求成長，全球企業為取得足夠記憶體，「搶料程度必須用混亂來形容」。

崔泰源直言，目前記憶體價格已處於「異常高點」，但明年供需緊張情況仍可能延續。為避免記憶體價格持續飆升引發晶片通膨，SK海力士除評估擴大南韓產能，也考慮赴美設廠，以強化全球供應布局。

另一方面，下一代記憶體競賽也提前升溫。中國DRAM廠長鑫存儲正加速布局DDR6相關技術，市場預期DDR6最快將於2028年至2029年間進入商業化階段。隨著三星電子、SK海力士同步投入研發，加上長鑫存儲積極建立供應鏈，全球DRAM產業競爭格局正持續變化。

受多重利多消息激勵，記憶體個股21日紛紛回神。南亞科盤中漲幅頻頻達5%以上，力拚站回400元關卡；青雲強彈逾8%，表現最亮眼，群聯（8299）、華邦電、威剛（3260）、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）與力積電（6770）等也同步走強，成為台股千點反攻行情中的助攻手之一。

SK海力士 南亞科 華邦電

延伸閱讀

Kimi K3 橫空問世 花旗：AI 硬體需求更強勁

SK集團：記憶體搶貨混亂 明年價格漲勢不會趨緩

SK海力士喊明年AI晶片需求暴增100%！網反應冷淡：越吹股價越跌

SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨

相關新聞

Kimi K3利空反成催化劑？SK海力士喊搶料混亂 南亞科領軍記憶體反彈

台股21日迎來超過1,300點的反攻行情，沉寂多日的記憶體族群同步翻紅！市場原擔憂AI模型效率提升恐壓抑硬體需求，但外資與半導體巨頭紛紛釋出正面訊號，直指AI應用爆發仍可望帶動伺服器、SSD與高階記憶體需求再升溫，激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）、青雲（5386）等記憶體概念股強勢反彈。

緯創股價續強 緯穎挑戰重返5,000元大關

緯創（3231）及旗下緯穎（6669）近期受惠歐系外資調升目標價，加上21日台股大盤反彈逾千點，帶動緯創、緯穎21日股價持盤攀高，緯穎大漲逾半根漲停板，盤中高點來到4,980元，試圖挑戰重返5,000元大關。

禾伸堂、華容6月獲利爆好飆漲停 這檔也翻紅

被動元件股因短線跌幅大，3家公司遭主管機關要求公告6月自結獲利，禾伸堂（3026）單月獲利年增逾1.9倍，每股純益1.24元；華容（5328）單月獲利年增超過二倍，每股純益0.27元；蜜望實（8043）擺脫去年同期虧損，單月每股純益0.17元；近期跌跌不休的被動元件股21日出現反彈，禾伸堂、華容亮燈漲停，龍頭公司國巨*（2327）也開低走高翻紅，盤中上漲逾3%。

台股回神漲逾千點 國泰金股價站穩季線

台股今日（21日）大舉回神，盤中上漲逾1,100點，漲幅超過2.5%。在市場情緒回穩之下，績優金融股成為法人買進標的，上半年獲利攻頂的國泰金（2882）早盤開高走高，盤中一度觸及95.9元，截至目前股價來到95.6元，上漲1.60元、漲幅1.70%，站回季線、半年線和年線之上，展現強勁的基本面支撐力道。

南亞科、鈺創、創意...8檔營收雙增股 續攻下半年行情 這檔「低基期股」補漲空間最大

今年第二季台股整體表現非常亮眼，哪些公司第二季及上半年財報優異、營運成長動能可望延續到下半年？

樺漢2026年 EPS 拚26.34元 法人看好毛利率同步看增

工業電腦大廠樺漢（6414）今年營運持續增溫，法人看好，隨著大客戶NCR百億大單放量，將推升樺漢工控硬體出貨與平均銷售單價（ASP），加上樺漢持續轉型ESaaS（樺漢服務平台）軟硬整合與訂閱制，毛利率同步看增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。