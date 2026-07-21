Kimi K3利空反成催化劑？SK海力士喊搶料混亂 南亞科領軍記憶體反彈

台股21日迎來超過1,300點的反攻行情，沉寂多日的記憶體族群同步翻紅！市場原擔憂AI模型效率提升恐壓抑硬體需求，但外資與半導體巨頭紛紛釋出正面訊號，直指AI應用爆發仍可望帶動伺服器、SSD與高階記憶體需求再升溫，激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）、青雲（5386）等記憶體概念股強勢反彈。

市場近期憂心中國AI新模型Kimi K3問世後，可能因降低AI運算成本而削弱資本支出動能，引發全球科技股震盪。不過，美系外資與半導體研究機構SemiAnalysis卻提出不同觀點，認為Kimi K3不僅不是AI硬體需求的威脅，反而可能成為記憶體市場的新催化劑。

外資指出，Kimi K3大幅降低單一Token使用成本，可能引發「傑文斯悖論」效應，當AI應用門檻下降後，可能促使更多AI代理（AI Agent）快速普及，帶動Token使用量大幅增加，進一步推升伺服器DDR5記憶體與企業級SSD需求。SemiAnalysis也認為，大型AI模型運算需求仍將擴大，將同步拉升輝達GB200、GB300 NVL72等高階AI系統，以及HBM、高速互連設備的需求。

除了AI應用需求持續升溫，記憶體供需失衡也獲產業龍頭示警。SK集團會長崔泰源表示，AI浪潮正推升半導體需求，預估明年AI半導體需求將較今年成長60%至100%，整體儲存需求增幅也可達50%至60%。然而，供應端擴產速度難以跟上需求成長，全球企業為取得足夠記憶體，「搶料程度必須用混亂來形容」。

崔泰源直言，目前記憶體價格已處於「異常高點」，但明年供需緊張情況仍可能延續。為避免記憶體價格持續飆升引發晶片通膨，SK海力士除評估擴大南韓產能，也考慮赴美設廠，以強化全球供應布局。

另一方面，下一代記憶體競賽也提前升溫。中國DRAM廠長鑫存儲正加速布局DDR6相關技術，市場預期DDR6最快將於2028年至2029年間進入商業化階段。隨著三星電子、SK海力士同步投入研發，加上長鑫存儲積極建立供應鏈，全球DRAM產業競爭格局正持續變化。

受多重利多消息激勵，記憶體個股21日紛紛回神。南亞科盤中漲幅頻頻達5%以上，力拚站回400元關卡；青雲強彈逾8%，表現最亮眼，群聯（8299）、華邦電、威剛（3260）、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）與力積電（6770）等也同步走強，成為台股千點反攻行情中的助攻手之一。