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禾伸堂、華容6月獲利爆好飆漲停 這檔也翻紅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

被動元件股因短線跌幅大，3家公司遭主管機關要求公告6月自結獲利，禾伸堂（3026）單月獲利年增逾1.9倍，每股純益1.24元；華容（5328）單月獲利年增超過二倍，每股純益0.27元；蜜望實（8043）擺脫去年同期虧損，單月每股純益0.17元；近期跌跌不休的被動元件股21日出現反彈，禾伸堂、華容亮燈漲停，龍頭公司國巨*（2327）也開低走高翻紅，盤中上漲逾3%。

被動元件漲價題材，推升族群個股一波強漲，但近期則是陷入一路走跌的窘境，禾伸堂在7月9日盤中寫1,045元歷史天價，其後股價回檔，20重挫至跌停價621元收盤，天價走跌以來跌幅達40.57%；華容短線從高點下跌以來跌幅38.17%；蜜望實高點以來跌幅也達43.42%。

3家公司因短線跌幅過大，遭主管機關要求公告獲利自結數；禾伸堂6月稅後純益2.06億元，月增22.6%，年增194.12%，每股純益1.24元；禾伸堂首季營收36.18億元，年增6.36%；歸屬母公司業主淨利4.75億元，年增70.41%，每股純益2.86元。

華容自結6月歸屬母公司淨利4,600萬元，年增228.57%，每股純益0.27元，一個月就賺贏第1季獲利；蜜望實自結6月歸屬母公司業主淨利1,300萬元，擺脫去年同期淨損300萬元陰霾，單月每股純益0.17元。

國巨*股價從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線、季線相繼失守，20日重挫至跌停630元，統計國巨從天價反轉以來，已下跌590元，跌幅48.36%。

被動元件股21日出現反彈走勢，尤其是公布6月自結獲利亮眼的禾伸堂及華容盤中都衝達漲停，蜜望實盤中漲幅逾3%；龍頭廠國巨以621元開低後翻紅，一度拉升至662元，盤中漲幅逾3%。

營收 禾伸堂 題材

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