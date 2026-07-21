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台股回神漲逾千點 國泰金股價站穩季線

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台股今日（21日）大舉回神，盤中上漲逾1,100點，漲幅超過2.5%。在市場情緒回穩之下，績優金融股成為法人買進標的，上半年獲利攻頂的國泰金（2882）早盤開高走高，盤中一度觸及95.9元，截至目前股價來到95.6元，上漲1.60元、漲幅1.70%，站回季線、半年線和年線之上，展現強勁的基本面支撐力道。

國泰金基本面表現亮眼，日前公布6月單月稅後純益達165.9億元，月增18.5%，年成長更達133.6%，創下歷年同期新高；累計上半年稅後純益高達765.2億元，年增逾67%，寫下2022年以來同期新高紀錄，上半年每股稅後純益（EPS）高達4.95元，位居金控股獲利和EPS亞軍。

除了金控主體表現優異，旗下子公司包括國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信等，上半年累計獲利全數刷新歷年同期新高。隨著大盤反彈，國泰金憑藉優異的基本面持續吸引資金青睞。

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