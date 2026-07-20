時碩法說會／AI液冷散熱專案第3季放量 全年營收挑戰60億元以上新高

時碩工業（4566）20日舉行法說會，總裁黃亞興表示，集團已成功切入AI伺服器液冷散熱供應鏈，預計7月起開始逐步放量，加上人形機器人與航太獲中國大陸零組件大單，預期下半年營運將逐月增溫，時碩也訂出5年挑戰百億營收目標。

黃亞興指出，時碩除汽車產業穩健貢獻業績外，AI Data Center液冷散熱系統已獲得美日兩大液冷系統大廠支持，成功打進磁浮壓縮機大廠關鍵零組件，近期已開始少量出貨。

時碩今年上半年AI水冷散熱占營收比重約1.9%，7月開始放量，8、9月進入出貨高峰，本世代產品訂單為期一年，緊接著第3季底開始參與下一世代產品開發。AI水冷、人形機器人與航太開始展現爆發力，預期明年營收占比可望突破20%。

時碩受惠於液冷散熱專案出始出貨，6月合併營收5.30億元、年增44.4%，創單月營收歷史新高；累計上半年合併營收為28.22億元，年增13.3%，亦創歷年同期新高。

時碩第2季合併營收14.68億元，季增8.3%、年增18.5%，也創歷史單季新高。第2季產品以散熱系統成長最高、達549%，航太應用年增20%，新能源及工業應用分別年增16%及11%，燃油動力也有10%增幅。

目前，時碩手上除有日系系統廠水冷專案進行中，也與北美空調、工業大廠簽署合作意向書，將持續擴大散熱業務貢獻。下半年隨著產能拉升，營運逐月增溫，第3季營收有機會較第2季持續創高，法人估，集團全年營收有望挑戰60億元以上歷史高峰。

在人形機器人部分，黃亞興指出，人形機器人也打進中國大陸人形機器人重要關節知名零件大廠，並獲得其大力支持；產品涵蓋諧波減速機關鍵零組件、機器手臂關節精密機械加工零件等。

至於航太與軍工的布局，則由時碩與旗下天陽航太提供完整一站式全方位服務，目前訂單能見度高，並持續擴大成長。法人估，時碩航太的營收成長，可望高於產業平均的15%增幅。

展望未來，黃亞興表示，泰國春武里新廠已投入10億泰銖取得5.5萬坪土地與興建廠房，預計10月20日舉行第一、二期新廠啟用儀式，正式加入集團全球生產基地行列，後續還有五期建廠計畫，整體使用規模為台灣的7至8倍。