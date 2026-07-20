駿吉排除財報疑慮 7月22日起恢復正常交易

駿吉-KY（1591）20日公告，因公司已重新公告申報2026年第1季財務報告，且會計師出具無保留結論之核閱報告，原先遭櫃買中心變更交易方式及停止櫃檯買賣的原因已消滅，櫃買中心宣布公司普通股自7月22日起恢復在證券商營業處所買賣，並恢復為普通交割，同日起恢復融資融券交易。

駿吉表示，公司先前因2026年第1季財務報告經會計師出具保留結論之核閱報告，觸及櫃買中心「有價證券變更交易方法」相關規定，因此自5月20日起遭變更交易方式，普通股並同步暫停融資融券交易。

其後，由於公司未依主管機關通知期限重新公告申報第1季財務報告，櫃買中心再依業務規則相關規定，自6月11日起停止公司有價證券在證券商營業處所買賣。

駿吉指出，公司後續已洽請會計師重新核閱第1季財務報告，並於7月17日完成重行公告申報，重新出具無保留結論之核閱報告，相關缺失原因已排除，且未有其他符合停止交易或變更交易方法的情事，因此櫃買中心公告恢復股票交易。

此次恢復交易後，駿吉普通股將自7月22日起恢復正常交易機制，市場交易及信用交易功能也同步恢復。