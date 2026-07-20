快訊

明天仍有午後雷陣雨！熱帶低氣壓估這日生成 2地降雨機率增加

清潔隊員開豪車飆速闖紅燈釀1死2傷肇逃 否認酒駕重判17年

中東戰事再露曙光 台指期夜盤一度飆漲近千點

聽新聞
0:00 / 0:00

千附獲利／自結6月淨利0.42億元、年增740% EPS 0.37元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

千附實業（8383）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，20日公告6月自結損益，單月合併營收達6.63億元，月增69%、年增200%，本期淨利0.42億元、年增740%，單月每股稅後純益0.37元。

千附累計上半年合併營收24億元、年增55%，營收表現亮眼，主要受惠全球AI、高效能運算（HPC）及先進製程持續推升半導體資本支出，帶動半導體建廠工程需求暢旺，加上子公司千附精密（6829）營運穩健成長，帶動營運動能持續增溫。

千附自2022年完成水資源事業處分後，營運聚焦於半導體廠務系統工程、機械事業及子公司千附精密等核心事業。

近年全球AI應用快速發展，帶動晶圓廠、先進封裝廠及相關供應鏈持續擴產，公司除受惠既有客戶擴大投資外，也陸續取得多家國內高科技大廠合格供應商資格，持續擴大市場版圖，為後續接單奠定穩健基礎。

另外，子公司千附精密聚焦光電半導體、航太及國防高階精密零組件製造，具備真空腔體（PVD／CVD）精密加工及特殊焊接等核心技術。

今年3月，千附精密成功完成量子電腦超低溫真空腔體首件交付後，目前已承接第二套超低溫真空腔體專案，並持續參與客戶下一世代設備技術開發，成為目前國內唯一具有量子電腦硬體設備實際出貨實績的供應商，不僅深化半導體設備布局，也成功跨入量子運算設備供應鏈，開啟新的成長契機。

展望後市，千附表示，全球AI、高效能運算、先進製程及先進封裝需求仍將持續推動半導體產業資本支出，廠務工程與高階精密製造市場具備長期成長潛力，對全年營運維持審慎樂觀看法。

半導體 營收

延伸閱讀

科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

禾伸堂獲利／6月自結稅後純益大增194% 單月賺2.06億元、EPS 1.24元

台燿獲利／跌到公布自結 6月單月EPS 3.06元

海外股票 ETF 人氣爆棚

相關新聞

禾伸堂獲利／6月自結稅後純益大增194% 單月賺2.06億元、EPS 1.24元

被動元件廠禾伸堂（3026）20日公布6月自結數字，單月稅後純益2.06億元，較去年同期大增194.12%；每股純益1.24元，營收成長開始明顯轉化為獲利動能。

台燿獲利／跌到公布自結 6月單月EPS 3.06元

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）因股價持續下跌遭列警示，依據證券櫃檯買賣中心通知辦理司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，20日公告相關訊息，以利投資人區別暸解，自結6月單月每股稅後純益（EPS）為3.06元。

公勝保經營收／上半年破30億元 年增26.76%

台灣保險經紀人業領導品牌公勝保險經紀人股份有限公司（6028）（以下簡稱「公勝保經」，股票代號：6028）正式發布2026年上半年營運成果。在「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大核心策略推動下，公勝保經不僅在今年3月圓滿上櫃掛牌，邁入資本市場全新里程碑；全台業務菁英更展現強大戰力，帶動公勝保經2026年上半年累計合併營收衝破30億元，相較2025年同期成長26.76%，再度展現卓越績效！

緯創受瑞銀點讚 上調目標價至225元

ODM大廠緯創（3231）20日因受外資看好，獲大量買盤湧入，股價一度漲逾半根漲停板，終場收盤143.5元，漲幅3.24%，上漲4.5元，成交量放大至51,121張。瑞銀看好AI伺服器強勁程度超出預期，加上網通產品成長，上調下半年成長幅度，並將目標價上修至225元。

搭無人機概念股 中光電股價有撐

無人機特別條例將進入立院聯席審查，政策商機議題再起，無人機概念族群中光電（5371）20日股價有撐，開盤一度衝上88.4元的高點，盤中上漲1.6元，成交量逾3.5萬張，暫收83.1元。

緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

緯穎（6669）受惠於雲端服務供應商（CSP）對ASIC伺服器與AI運算需求持續強勁，獲瑞銀證券青睞，最新研究報告給予「買進」評等，且為ODM代工廠中的首選股（Top Pick），並將目標價由6,400調升至7,000元，看好隨著Trainium 3量產與Helios機櫃出貨，緯穎已進入新一波營運轉折點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。