快訊

明天仍有午後雷陣雨！熱帶低氣壓估這日生成 2地降雨機率增加

清潔隊員開豪車飆速闖紅燈釀1死2傷肇逃 否認酒駕重判17年

中東戰事再露曙光 台指期夜盤一度飆漲近千點

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻林堂7月24日登興櫃 攜手茂林光電打造生技材料新平台

中央社／ 台北20日電

面板導光板廠茂林-KY轉投資專注生命科學試劑與生技原材料研發的鴻林堂生技，預計7月24日登錄興櫃。鴻林堂表示，面對可能快速增加的市場需求，透過策略合作模式提升量產能力，攜手大股東茂林光電打造兼具效率與品質的供應平台。

鴻林堂生技表示，自2014年成立以來，憑藉超螺旋DNA、蛋白質純化及有機化合物合成等核心技術，成功切入全球生命科學試劑市場，並於高進入門檻的生技原材料領域建立穩固基礎，近年營收穩定維持約300萬美元水準。

鴻林堂說明，旗下預鑄膠（Precast Gel）產品獲得國際生技企業青睞，並積極洽談貼牌合作機會。面對未來可能快速增加的市場需求，鴻林堂選擇透過策略合作模式提升量產能力，攜手大股東茂林光電打造兼具效率與品質的供應平台。

鴻林堂強調，這項合作在於雙方專業能力高度互補，茂林光電長期深耕精密製造與智慧工廠建設，具備完整的自動化設備整合能力、精密塗佈與貼合製程技術、高良率量產管理經驗，以及成熟的品質控制體系。

鴻林堂表示，由於預鑄膠產品對材料均勻性、品質穩定性及批次一致性要求極高，製造過程與光學材料同樣重視精密塗佈、製程控制及量產良率，因此茂林光電於先進製程與自動化量產領域的優勢，可望成為鴻林堂拓展全球市場的重要後盾。

未來在合作架構下，茂林光電將負責自動化建置、製程管理、品質控制及全球供應鏈管理；鴻林堂則持續聚焦核心配方、生技技術研發與關鍵原料供應，充分發揮雙方分工效益。

茂林 生技

延伸閱讀

傑出生技產業獎 23家出列

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

台大植物囊泡技術商品化！金禾康健康科技攜德國大廠搶攻保健新藍海

盛餘鋼鐵屏南「太陽能光電系統」啟動 公司治理競爭力更上層樓

相關新聞

禾伸堂獲利／6月自結稅後純益大增194% 單月賺2.06億元、EPS 1.24元

被動元件廠禾伸堂（3026）20日公布6月自結數字，單月稅後純益2.06億元，較去年同期大增194.12%；每股純益1.24元，營收成長開始明顯轉化為獲利動能。

台燿獲利／跌到公布自結 6月單月EPS 3.06元

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）因股價持續下跌遭列警示，依據證券櫃檯買賣中心通知辦理司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，20日公告相關訊息，以利投資人區別暸解，自結6月單月每股稅後純益（EPS）為3.06元。

公勝保經營收／上半年破30億元 年增26.76%

台灣保險經紀人業領導品牌公勝保險經紀人股份有限公司（6028）（以下簡稱「公勝保經」，股票代號：6028）正式發布2026年上半年營運成果。在「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大核心策略推動下，公勝保經不僅在今年3月圓滿上櫃掛牌，邁入資本市場全新里程碑；全台業務菁英更展現強大戰力，帶動公勝保經2026年上半年累計合併營收衝破30億元，相較2025年同期成長26.76%，再度展現卓越績效！

緯創受瑞銀點讚 上調目標價至225元

ODM大廠緯創（3231）20日因受外資看好，獲大量買盤湧入，股價一度漲逾半根漲停板，終場收盤143.5元，漲幅3.24%，上漲4.5元，成交量放大至51,121張。瑞銀看好AI伺服器強勁程度超出預期，加上網通產品成長，上調下半年成長幅度，並將目標價上修至225元。

搭無人機概念股 中光電股價有撐

無人機特別條例將進入立院聯席審查，政策商機議題再起，無人機概念族群中光電（5371）20日股價有撐，開盤一度衝上88.4元的高點，盤中上漲1.6元，成交量逾3.5萬張，暫收83.1元。

緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

緯穎（6669）受惠於雲端服務供應商（CSP）對ASIC伺服器與AI運算需求持續強勁，獲瑞銀證券青睞，最新研究報告給予「買進」評等，且為ODM代工廠中的首選股（Top Pick），並將目標價由6,400調升至7,000元，看好隨著Trainium 3量產與Helios機櫃出貨，緯穎已進入新一波營運轉折點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。