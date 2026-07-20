鴻林堂7月24日登興櫃 攜手茂林光電打造生技材料新平台

面板導光板廠茂林-KY轉投資專注生命科學試劑與生技原材料研發的鴻林堂生技，預計7月24日登錄興櫃。鴻林堂表示，面對可能快速增加的市場需求，透過策略合作模式提升量產能力，攜手大股東茂林光電打造兼具效率與品質的供應平台。

鴻林堂生技表示，自2014年成立以來，憑藉超螺旋DNA、蛋白質純化及有機化合物合成等核心技術，成功切入全球生命科學試劑市場，並於高進入門檻的生技原材料領域建立穩固基礎，近年營收穩定維持約300萬美元水準。

鴻林堂說明，旗下預鑄膠（Precast Gel）產品獲得國際生技企業青睞，並積極洽談貼牌合作機會。面對未來可能快速增加的市場需求，鴻林堂選擇透過策略合作模式提升量產能力，攜手大股東茂林光電打造兼具效率與品質的供應平台。

鴻林堂強調，這項合作在於雙方專業能力高度互補，茂林光電長期深耕精密製造與智慧工廠建設，具備完整的自動化設備整合能力、精密塗佈與貼合製程技術、高良率量產管理經驗，以及成熟的品質控制體系。

鴻林堂表示，由於預鑄膠產品對材料均勻性、品質穩定性及批次一致性要求極高，製造過程與光學材料同樣重視精密塗佈、製程控制及量產良率，因此茂林光電於先進製程與自動化量產領域的優勢，可望成為鴻林堂拓展全球市場的重要後盾。

未來在合作架構下，茂林光電將負責自動化建置、製程管理、品質控制及全球供應鏈管理；鴻林堂則持續聚焦核心配方、生技技術研發與關鍵原料供應，充分發揮雙方分工效益。