陽明：貨運量維持滿艙

貨櫃海運滿艙，本季營運樂觀。陽明海運（2609）董事長蔡豐明表示，儘管近期貨櫃輪運價回跌，但目前貨量仍維持滿艙，隨著第3季傳統航運旺季到來，對第3季市況仍抱持審慎樂觀態度。

他認為，待美國關稅政策底定後，全球航運市場走向將更加明朗。業內預期，貨櫃三雄包括陽明、長榮、萬海本季營運穩健向上。

中華民國第72屆航海節昨（20）日舉行，陽明海運董事長暨航海節籌備會主任委員蔡豐明指出，全球航運業正面臨國際情勢變化、供應鏈重組及淨零轉型等多重挑戰，但挑戰中也蘊藏轉型契機。

蔡豐明表示，近期市場仍受到美國關稅政策及地緣政治等因素干擾，運價出現波動，但整體貨量仍維持穩健，市場需求並未明顯轉弱。他指出，目前業界都在關注美國後續關稅政策發展，一旦政策確定，可望降低市場觀望氣氛，對航運市場有正面助益。

除了市場需求外，蔡豐明也表示，航運業仍高度關注中東局勢發展，尤其波斯灣、伊朗及荷莫茲海峽後續情勢仍充滿不確定性，短時間內局勢恐怕難以明朗，船公司也不會迅速恢復航經荷莫茲海峽，將持續密切觀察區域安全情勢，適時調整營運策略。

蔡豐明是在第72屆航海節慶祝大會致詞時指出，台灣四面環海，航運始終是國家經濟發展的重要命脈，也是連結全球供應鏈的重要橋梁，從國際貿易、能源運輸、民生物資到港口物流運作，都仰賴航運穩定運行。

他表示，航運產業的競爭力來自整體供應鏈的合作，無論船舶運送、港口作業、物流調度、航務管理、後勤支援，或是長年航行海上的海員，每個環節都缺一不可。他也向所有航運從業人員致意，並祝賀本屆獲表揚的績優船舶運送業者、海運有功人員、模範航港從業人員、模範船長及模範海員。

面對全球供應鏈重組、智慧航運及淨零減碳趨勢，蔡豐明表示，國際航運市場雖充滿挑戰，但也帶來產業升級契機。他肯定交通部推動「航運產業升級方案」，協助產業朝智慧化、低碳化方向發展，未來仍需政府與產業持續攜手合作，提升台灣航運競爭力與產業韌性。