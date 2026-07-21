營建族群迎交屋潮利多

台股震盪，營建族群在交屋潮支撐下逆勢受到青睞，其中，指標建商華固（2548）、達麗因迎來大量交屋潮，下半年業績能見度高，營運動能相對穩健，加上市場預期政府房市政策已進入觀察期，有望成為股市強震下的資金避風港。

本土法人報告指出，由於過去打房影響，目前營建股股價處於偏低的狀態，但在交屋入帳下，業績能見度高，擁有高殖利率的題材，以華固來看，今、明兩年皆有大型建案、商辦完工入帳，且營運受房市景氣波動影響相對有限，長線穩健，給予目標價132元。

華固今年起進入完工高峰階段，完工個案達三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

至於2027年，華固還有台中「華固頂匯」、台中「華固豐匯」及三重「華固慕川」等三大案陸續完工，完工量約205億元，其中「華固慕川」銷售率已接近完銷，而「華固頂匯」第一期也已完銷。法人認為，隨市場逐步消化政策影響，加上新青安3.0正式上路後，自住需求可望逐漸回溫，有助後續銷售率提升。

此外，華固後續案源相當充沛，目前建案推出時程已排至2034年，包含預售及儲備案總銷約1,750億元，並採住宅與商辦雙軌布局，可降低住宅市場波動風險。

達麗今年上半年營運迎來大爆發，全年四大案可交屋入帳，完工量達201億元，且未來八年、平均每年完工量都達200億元以上，2028年到2034年完工量達1,520億元。

本土法人報告指出，達麗今年正式進入交屋收割期，2026、2027年營收與獲利可望大幅成長，獲利可望較去年倍增給予「買進」評等，目標價56.5元。

此外，達麗2028年後仍有逾十個建案、總銷近1,200億元土地庫存，未來成長動能無虞。法人認為，達麗已擺脫去年建案空窗期，未來兩年將迎來營收、獲利同步跳升，加上具備逾6%的現金殖利率題材，在盤勢震盪期間更具有資金避風港特色。