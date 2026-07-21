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陽明海運攜手 PSA 推動供應鏈減碳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明海運（2609）為全球第十大貨櫃輪公司，考量到長期競爭力，持續布局綠色航運，昨（20）日宣布與全球港口營運商PSA國際港務集團（PSA）簽署合作備忘錄（MOU）。

陽明表示，雙方將攜手打造端到端（End-to-End）低碳運輸服務，透過整合海運與港口物流資源，共同推動供應鏈減碳，協助貨主降低範疇三（Scope 3）碳排放，加速海運產業邁向淨零排放。

受惠於運價走強，陽明營運表現維持穩健，受惠第2季運價回升，6月合併營收165.91億元，月增10%、年增20%；第2季營收459.23億元，季增約19%、年增19%；上半年累計營收845.83億元，與去年同期大致持平。

陽明總經理李明輝表示，提升綠色競爭力一直是公司核心營運策略，希望透過此次合作，將海上運輸與港口物流串聯，提供更完整的低碳運輸解決方案，協助客戶降低運輸過程中的碳排放，創造企業與環境雙贏。

陽明表示，隨著全球航運業加速能源轉型及替代燃料應用，市場對低碳物流服務需求日益提升。此次攜手PSA，將結合陽明節能船隊與PSA低碳碼頭營運能力，推出海陸聯合碳抵換（Sea-Land Joint Carbon Inset）方案，為全球貨主提供透明、可驗證的減碳服務，協助企業達成ESG及供應鏈減碳目標。

PSA 減碳 陽明海運

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