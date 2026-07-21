溢泰大咬商用淨水商機

商用淨水動能持續加溫下，法人看好國內淨水設備出口龍頭溢泰（7818）營運前景，該公司隨著通路客戶認證程序陸續完成，出貨可望自今年底起逐步放量，挹注營運增長可期。

法人指出，台灣餐飲消費正朝「高頻、即飲、標準化」發展，根據經濟部最新統計，2026年5月餐飲業營業額達947億元，年增4.8%，其中飲料店年增8.4%；累計今年前五月餐飲業營業額達4,642億元，年增4.1%，現煮飲品更已從便利消費升級為日常剛需。

國際咖啡組織（ICO）並統計，台灣人年均咖啡消費量已超過180杯，三年成長近五成；以超商咖啡為例，全家Le 's Cafe年銷量突破2億杯，統一超CITY系列服務也遍及全台逾3,500個據點、全品項成長逾一成。

隨著6月進入夏季飲品旺季前哨，冰飲、咖啡、茶飲與製冰設備使用頻率同步提高，單店用水負載持續上升，直接放大商用水處理設備與濾芯耗材需求。

法人認為，台灣超商與餐飲通路的商用淨水滲透率仍低，將是溢泰商用淨水放量的主戰場。