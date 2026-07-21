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永續資訊交流 接軌國際

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為協助永續資訊確信機構掌握最新制度發展，並提升確信實務專業效能，證交所與櫃買中心近日共同於在台北台中舉辦兩場「永續資訊確信機構宣導暨交流會」，邀集經認可之會計師事務所及查驗機構參與，增進其對永續資訊揭露規範與確信制度理解，並深化實務經驗交流。

隨著上市櫃公司自2026會計年度起分階段適用IFRS永續揭露準則，企業永續資訊揭露內容將更廣泛且具深度，確信及輔導作業的複雜度及專業要求預期將隨之提升。證交所表示，確信機構為提升永續資訊品質及可信度的重要支撐力量，應持續增進對永續揭露準則架構、相關規範及實務作業的瞭解，以提升確信品質，進一步強化我國永續資訊之公信力與國際競爭力。

此次宣導暨交流會聚焦永續揭露制度接軌國際、確信機構管理規範及永續資訊審閱實務等重要議題。就制度面而言，會中除說明上市櫃公司永續發展之整體推動方向，介紹接軌IFRS永續揭露準則之資訊揭露規範，協助與會機構了解企業未來適用揭露要求及實務重點。

另就確信機構資格認可的規範及執行，亦詳細說明確信機構管理要點及問答集內容，不僅解析資格取得與維持的制度細節，並彙整執行確信業務時之注意事項。

台北 台中 永續發展

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