來億獲利可望落底回升

史上規模最大的世足賽正式落幕，製鞋大廠來億-KY（6890）受惠於新鞋款開始出貨，加上產能調配及產能利用率逐步回升，法人估，下半年出貨將逐漸回穩，獲利可望落底回升。

來億因部分品牌客戶出貨量下滑，6月合併營收30.01億元，月減16.9%、年減3.2%；第2季合併營收108.24億元，季增52.9%、年減4.2%，為近四個季度以來高點；累計上半年合併營收179.01億元、年減14.7%。

來億第2季主要受惠於新鞋款開始出貨，推動營收回升，法人估，隨著產能利用率回升，毛利率也有機會提高至15.5%。

世足賽開賽後吸引全球的投資目光，但以營運來看，世足賽主要推動的是足球鞋及相關運動休閒服飾的銷售量成長，對運動鞋及休閒鞋的直接貢獻不大。後續仍需觀察此次在北美舉辦的世足賽，能否順利拉抬終端對運動休閒用品的買氣，連帶刺激運動鞋及休閒鞋銷售。