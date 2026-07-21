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博弘加入 OpenAI 陣營

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

多雲解決方案業者博弘雲端（6997）昨（20）日宣布，加入OpenAI Partner Network，成為 OpenAI Select Partner，未來將攜手OpenAI協助企業更快速、安全地導入OpenAI先進AI技術，並加速生成式AI在企業營運中的規模化應用。

OpenAI Partner Network是OpenAI推出的全球合作夥伴計畫，集結具備產業專業知識、技術交付能力及客戶服務經驗的合作夥伴，透過完整的技術資源、培訓與支援，協助企業導入 OpenAI 先進模型與產品，加速AI創新並創造可衡量的商業價值。

博弘雲端成為OpenAI Select Partner後，將深化與OpenAI合作，協助企業以安全、負責且高效率的方式建置、部署及擴展AI應用。

博弘雲端總經理何冠生表示，將結合OpenAI的領先技術與博弘雲端在企業雲端及AI導入的經驗，協助客戶加速AI創新，同時建立可長期維運的企業AI能力。

博弘雲端指出，透過OpenAI最新模型GPT-5.6與ChatGPT Work等產品，企業能以更高效能、更佳成本效益運用AI，加速完成各項工作目標。

憑藉從AI顧問規劃、資料整合、模型開發、企業系統串接到維運管理的一站式服務能力，博弘雲端協助企業將生成式 AI 無縫整合至既有營運流程，加速AI應用從試驗走向長期營運。

OpenAI 企業 雲端

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