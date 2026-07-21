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威旭數據周四登興櫃

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

威旭數據（7933）將於本周四（23日）登錄興櫃，該公司為B2B2C數據科技平台，主要協助整合分散於不同平台及實際營運流程中的客戶、交易與營運資料，建立可持續累積及應用的資料庫，協助客戶提升經營決策效率。

威旭數據表示，隨著股票在興櫃交易進入資本市場，有助提升公司治理、品牌能見度及人才吸引力，持續投入資料庫架構、系統研發、AI應用、資訊安全及日本市場發展，推動下一階段成長。

威旭數據董事長暨總經理張希寧早期創業成立數位媒體、後續成立數據公司進行數據分析業務，在2021年成立威旭數據，將資料整合與分析能力，應用於自創的數位行銷平台「holkee」及日本旅宿營運平台「旅屋Triphome」。

張希寧指出，在台灣市場，holkee主要服務微型及中小企業，累計服務客戶逾1萬家。透過客戶實際使用服務所產生的互動、交易及營運資料，了解不同產業及客群需求，協助客戶改善數位經營及行銷決策。

資本市場 股票 日本

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