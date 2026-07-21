茂林-KY（4935）轉投資鴻林堂生技預計本周五（24日）登錄興櫃。鴻林堂旗下預鑄膠（Precast Gel）產品憑藉優異品質獲國際生技企業青睞，積極洽談貼牌合作機會，同時攜手大股東茂林策略合作，打造提升兼具效率與品質的供應平台，創造雙贏。

茂林持有鴻林堂股權逾20%，為單一最大法人股東。茂林表示，鴻林堂專注於生命科學試劑與生技原材料研發，公司憑藉超螺旋DNA、蛋白質純化及有機化合物合成等核心技術，成功切入全球生命科學試劑市場，並於生技原材料領域建立穩固基礎，近年營收穩定維持約300萬美元。

茂林表示，此次策略合作關鍵在雙方專業能力高度互補。茂林長期深耕精密製造與智慧工廠建設，具備完整的自動化設備整合能力、精密塗布與貼合製程技術、高良率量產管理經驗，及成熟的品質控制體系。

未來茂林光電將負責自動化建置、製程管理、品質控制及全球供應鏈管理；鴻林堂則聚焦核心配方、生技技術研發與關鍵原料供應，發揮專業分工效益。