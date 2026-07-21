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敦吉2026年挑戰連六年賺半股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

通路暨零組件製造商敦吉（2459）上半年業績年增約一成，法人估計，該公司本季營收可望優於去年同期，下半年業績有機會優於上半年，帶動全年營運回到成長軌道，今年有機會締造連六年賺逾半個股本佳績。

敦吉去年業績小幅下滑，但連五年賺超過半個股本。該公司今年上半年合併營收25.83億元，年增一成；毛利率30.02%，明顯優於去年同期24.81%；稅後純益3.33億元，年增12%，每股純益3.19元。

就上半年來看，製造事業群仍是敦吉推升營收與獲利成長主引擎，營收占比為54%，獲利占比七成。其音圈馬達上半年業績占比超過28%，是第一大項目，其他還包括連接器、繼電器等。

展望後市，敦吉製造事業群持續在四個面向推展，包括擴大經濟規模，增加變壓器產能與繼電器代工品項，以及創造產品價值，還有開發新產品，且降本增效，推動生產線自動化率提升。

通路事業群方面，敦吉把布局重點放在顯示器、電動車／E-Bike、醫療、新型電源、工控相關、網通／家電應用等市場。

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