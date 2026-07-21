聽新聞
0:00 / 0:00
敦吉2026年挑戰連六年賺半股本
通路暨零組件製造商敦吉（2459）上半年業績年增約一成，法人估計，該公司本季營收可望優於去年同期，下半年業績有機會優於上半年，帶動全年營運回到成長軌道，今年有機會締造連六年賺逾半個股本佳績。
敦吉去年業績小幅下滑，但連五年賺超過半個股本。該公司今年上半年合併營收25.83億元，年增一成；毛利率30.02%，明顯優於去年同期24.81%；稅後純益3.33億元，年增12%，每股純益3.19元。
就上半年來看，製造事業群仍是敦吉推升營收與獲利成長主引擎，營收占比為54%，獲利占比七成。其音圈馬達上半年業績占比超過28%，是第一大項目，其他還包括連接器、繼電器等。
展望後市，敦吉製造事業群持續在四個面向推展，包括擴大經濟規模，增加變壓器產能與繼電器代工品項，以及創造產品價值，還有開發新產品，且降本增效，推動生產線自動化率提升。
通路事業群方面，敦吉把布局重點放在顯示器、電動車／E-Bike、醫療、新型電源、工控相關、網通／家電應用等市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。