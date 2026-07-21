茂達拚第3季業績成長

電源管理IC廠茂達（6138）因應成本上揚，已調漲產品報價，力拚本季營運持續成長。

茂達目前共有四大產品線，包括散熱IC、電源管理IC、低壓降穩壓器（LDO）與Audio IC等。茂達積極切入伺服器領域，現階段相關業績比重約低個位數百分比，主要來自電源管理應用貢獻。至於散熱風扇應用方面，正在客戶端測試中，該公司希望在今年底前有更明確的進展，明年有機會開始挹注。

茂達上半年合併營收40.42億元，為同期最佳，年增12.4％；首季毛利率為38.4％，該公司先前評估，上半年毛利率可能與首季相當。法人指出，茂達本季營收只要較上季微增，前三季業績就可保持在年增一成以上。

茂達先前透露，今年開始包括晶圓代工與封測等報價都提高，預期對於IC成本的影響大多會從7月開始，因此已與客戶協商調漲IC報價，以反映前述上升的成本，預期調升幅度在15％以內。

據了解，茂達在與客戶完成協商後，IC報價約調漲個位數百分比。

法人認為，由於茂達有不少比重為PC應用產品，接下來必須觀察整體PC市況與終端買氣，才能確切知道其下半年營運動能，同時也要關注封測廠產能支援度，將影響茂達下半年業績增幅，目前估計可能等到9月之後，相關合作封測台廠的產能供應才會較為順暢，該公司也與封測陸廠持續深化合作。

茂達昨（20）日股價下跌15.5元，收289.5元。